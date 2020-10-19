ضبط 310 مخالفات تموينية و385 عبوة مبيدات فاسدة بالمنوفية

قال المحاسب عاطف الجمال، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 310 محاضر خلال ثلاثة أيام متتالية، عبارة عن 136 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، 174 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.وأضاف الجمال، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية بركة السبع وزاوية الناعورة بالشهداء لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم ضبط 22 كيس عجوة و9 أكياس حلوى منتهية الصلاحية وواحد كيلو أكياس سوداء محظور بيعه وتداوله، كما تم تحرير 3 محاضر جنح بمركز الشهداء ضد أصحاب محلات مبيدات زراعية لحيازتهم وعرضهم للبيع مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتم ضبط 385 عبوة وأكياس مبيدات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محضر جنحة بناحية زاوية الناعورة بمركز الشهداء لتجميعه وحيازته دقيق بلدي مدعم ومحظور تداوله لإعادة بيعه بالسوق السوداء وضبط 2 شيكارة دقيق بلدي.وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.