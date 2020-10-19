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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أيرلندا تفرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:55 م
كورونا
كورونا
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من المتوقع أن يتم فرض إجراءات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في جمهورية إيرلندا اليوم الاثنين، وسط مخاوف من ازدياد حالات الاصابة بالفيروس.

ومن المقرر أن يلتقى مجلس الوزراء الإيرلندي اليوم لتقرير الإجراءات الجديدة، وذلك عقب أن أعلن فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة عن تسجيل 1283 حالة إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة مساء أمس الأحد.

وسوف يتم إغلاق محال البضائع غير الأساسية وفقا للقواعد الجديدة، المتوقع أن تستند على ثاني أكثر إجراءات صرامة تقرها الحكومة، والتي تعرف بالمستوى الرابع ضمن " خطة التعايش مع كورونا".

وسوف يتم إغلاق المنشآت الترفيهية مثل صالات الجيم، في حين سوف تعمل المطاعم على تقديم الطعام للزبائن دون السماح لهم بالجلوس، ويمكن أن يستمر السماح لمرتادي الحانات بالجلوس في الأماكن المفتوحة، ولكن يمكن استقبال 15 شخصا فقط.

ومن المتوقع أن يتم فرض قيود إضافية على السفر.

وطالبت أحزاب المعارضة بمزيد من الدعم للمؤسسات التجارية المتضررة.

وقد سجلت إيرلندا 1852 حالة وفاة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي حالات الاصابة 49 ألفا و962 حالة.

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