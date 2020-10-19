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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الكهرباء: نتفاوض على إضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:52 م
محمد شاكر
محمد شاكر
عمرو خان
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استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "أوي جيلين"، Uwe Gehlen مسئول ملف تنمية التعاون بسفارة ألمانيا، بيرند سيفريد Dr.Bernd Siegfried، مدير مكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين قطاع الكهرباء والبنك.

وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والبنك حيث تعد مشاركة بنك التعمير الألمانى فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر والتي تجلت بوضوح خلال العقود الماضية.

وأشار شاكر إلى العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وألمانيا منذ قديم الأزل، مؤكدًا على أن  قطاع الطاقة في ألمانيا يعد من بين أكثر القطاعات إبداعًا ونجاحًا على مستوى العالم، مؤكدا اتخاذ خطوات ناجحة في هذا المجال، بحيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في الانتهاء من العديد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الألماني للاستفادة من خبراته المتميزة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.

وأضاف أنه جاري حاليًا التفاوض على حوالي 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة من شمس ورياح بخلاف ما يتم تنفيذه.

وأشار شاكر إلى الاهتمام الكبير والجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع، موضحًا أنه جارى العمل على قدم وساق لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة وخاصة فى صعيد مصر، وكذلك تطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى جودة الأداء.

وأشاد مسؤولو البنك بالتطور السريع والملحوظ  فى المشروعات التى تنفذها بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معربين عن رغبة البنك في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، والمشروعات المائية الصغيرة واستكمال الدراسات الخاصة بها، وكذلك مجالات تحسين كفاءة الطاقة.

وأعرب ممثلو البنك أيضًا عن استعدادهم فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات ومن بينها تحسين كفاءة الطاقة وتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بينهما وأعربا عن رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر وزيادة حجم التعاون بين قطاع الكهرباء المصرى والبنك فى كافة المجالات، أيضا بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة  فى كافة المجالات.

وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك استخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، بالإضافة إلى إمكانية إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة للاستفادة من الخبرات الألمانية فى هذا المجال، وكذلك مساهمة البنك فى التطوير المستمر الذي يقوم به القطاع في محطة إنتاج الكهرباء بالسد العالى، ومشروعات الربط الكهربائي.
 
 

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