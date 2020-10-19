وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير إسبانيا تصنيع الماكينات الزراعية ذاتية الحركة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رامون جيل كاساريس، سفير دولة إسبانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.وناقش مرسي خلال اللقاء آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية في مجالات التصنيع المختلفة، كذلك تم بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال تصنيع (الصوب الزراعية ومحطات تحلية المياه وتصنيع مواسير PVC).وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، ضرورة دفع عجلة التعاون لمزيد من الشراكات في المجالات كافة، لافتا إلى أنه قد تم بحث التعاون في مجالات التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية ذاتية الحركة، مؤكدا على أن استراتيجية العمل بالوزارة تقوم على تطويع كل الإمكانيات من أجل نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي.وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأنه قد تم مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإسبانية في مجالات التصنيع المختلفة العسكرية والمدنية، لافتًا إلى أن الجانبان قد اتفقا على دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الإسبانية على مزيد من التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستثمار بمصر خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين.من جهته، أشاد رامون جيل كاساريس، سفير دولة إسبانيا بالقاهرة، بجهود الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها في مصر، من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقوانين التجارة والصناعة التي تسهل من إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، كما أثنى على خبرة وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية، وأكد على بحث التعاون مع شركة "Tubacex" الإسبانية في مجال تصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة النووية.وأشاد كاساريس بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية، مؤكدًا على أن مصر من الأسواق التي ترغب الشركات الإسبانية الاستثمار فيها، وأن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا إيجابيًا ورغبة في إقامة شراكات صناعية خاصةً في مجاليّ الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإسبانية.