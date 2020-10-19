رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

135 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:50 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
طباعة
تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية استقبال طلبات المواطنين، للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون، مؤكدًا تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي.

وأكد محافظ الشرقية، وفق بيان، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، كذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.

وجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، استقبلت 134 ألف و993 طلب حتى 18 أكتوبر الجاري، وما زال يتوافد آلاف المواطنين يوميًا على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.

موضوعات متعلقة

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

إعلام الخونة يثنى على تصريحات أسامة هيكل المسيئة.. أيمن نور: «أعرفه شخصيًا منذ 35 عامًا»

انتخابات مجلس النواب 2020.. رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

الصور

image description

أسيوط تطلق أول مكتبة متنقلة لخدمة القرى والنجوع

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

«الخونة مستمرون».. معتز مطر يهاجم الإعلام المصري مستندًا على تصريحات أسامة هيكل

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

«سر الصنعة».. عبد الوهاب داود يكشف كواليس صناعة الأكاذيب في الصحافة

بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

«العربي» تصدر النسخة العربية لرواية «عمدة أمستردام»

عادل الميري بعد حذف صفحات من كتابه: ابحثوا عن الإخوان في «هيئة الكتاب»