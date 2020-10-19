135 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية استقبال طلبات المواطنين، للتصالح على مخالفات البناء العشوائي وتحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقًا للقانون، مؤكدًا تقدم كافة التيسيرات على المواطنين لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح علي مخالفات البناء العشوائي.وأكد محافظ الشرقية، وفق بيان، أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى وخصم 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، كذلك تخفيض نسبة 35% داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسير على المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.ثمن المحافظ الجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية في التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء العشوائي.وجدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة، استقبلت 134 ألف و993 طلب حتى 18 أكتوبر الجاري، وما زال يتوافد آلاف المواطنين يوميًا على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.