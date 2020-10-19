«القباج» تفتتح أول مركز لعلاج الإدمان بالمجان في الفيوم

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نفيين القباج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، مركز علاج الإدمان بجامعة الفيوم بالدور الخامس بمستشفى الباطنة بالجامعة بتكلفة ٦٠٠ الف جنيه مصري وزيرة التضامن الاجتماعي في رحاب جامعة الفيومصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن المركز يحتوي على 14 غرفة مجهزة على أعلى مستوى بسعة 28 سرير، بالإضافة إلى قاعات للعلاج الجماعي وقاعة انتظار وصالة للياقة البدنية وصالة ترفيهية وغرفة طعام، مشيرا أن المركز سيخدم أبناء محافظة الفيوم بالمجان باعتباره المركز الأول والوحيد على مستوى المحافظة؛ ومضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعي تحملت تكلفة مركز علاج الإدمان بالكامل حيث بلغت قيمته 663000 جنيه مصري.