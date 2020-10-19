«الحبس والغرامة».. مكافحة «المتنمرين» بأحكام رادعة

- عقوبة التنمر لمواجهة الظاهرة

صدرت خلال الأيام الماضية أحكام عديدة ضد المتهمين بقضايا التنمر، بعد انتشار تلك الظاهرة على صفحات السوشيال ميديا، تطبيقا للقانون ومعاقبة للمتنمرين لردعهم وجعلهم عبرة لتوخي الحذر من سلوك نهجهم المشين ضد الضعفاء.وأكدت النيابة العامة في العديد من بياناتها أنها لم تتوانَ ولن تتوانى في الحفاظ على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل من أبناء هذا المجتمع.مؤكدة تصديَها بصرامةٍ لأي صورة من صور التعدي على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل، بما خولَّها القانونُ من إجراءات واختصاصات، وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع والحفاظ على حقوقه وسلامته.في يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر وذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.ونص القانون على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.كما تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.ونسرد في المساحة التالية أهم القضايا التي تصدت لها النيابة العامة وأمرت بحبس مرتكبيها على ذمة التحقيقات، وكذلك الأحكام التي صدرت من محاكم بشأن المتهمين والعقوبات المقررة بالقانون.