قوافل طبية للمناطق المحرومة في بني سويف ضمن «حياة كريمة» (صور)

تنظم مديرية الصحة ببني سويف قوافل علاجية مجانية إلى المناطق المحرومة والمناطق النائية داخل أرجاء المحافظة لتقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج بالمجان تيسيرا عليهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.وتضم تلك القوافل الطبية أطباء في كافة التخصصات بالإضافة إلى إجراء الإشاعات والكشف المبكر على أمراض الضغط والسكر وصرف العلاج اللازم وعمل التحاليل اللازمة وتنفيذ ندوات تثقيفية للسيدات عن تنظيم الأسرة والالتهاب الكبدي الفيروسي والرضاعة الطبيعية والنظافة الشخصية والتغذية السليمة والأمراض السارية وأورام الثدي ورعاية الطفل حديث الولادة والوقاية من فيروس كورونا وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحظيت تلك القوافل الطبية بإشادة كبيرة من المواطنين المترددين عليها والتي وصلت إليها وأعربوا عن سعادتهم موجهين شكرهم للرئيس السيسى لتبنيه تلك القوافل.وتأتى القوافل ضمن خطة دورية لتنفيذها وتوسيع نطاقها الجغرافي، بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بكافة قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة صحة بني سويف إن القوافل تأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإطلاق القوافل العلاجية ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة بني سويف من الواسطى شمال وحتى الفشن جنوبًا بتقديم الخدمة العلاجية للقرى المحرومة من بعض الخدمات الصحية.وأوضح يوسف لـ "الدستور" أنه يتم تنفيذ القوافل بجميع التخصصات وصرف العلاج مجانًا وتوقيع الكشف الطبي على المترديين وتم توقيع الكشف الطبي على المترديين على القوافل منذ يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي على حوالي 96 ألف مواطن داخل المحافظة وتستمر القوافل بصورة أسبوعية بعدد 6 قوافل علاجية طبقا لجدول زمني وتوزيع الخدمات الصحية على ربوع المحافظة لوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.وأوضحت الدكتورة هايدى محمد عبد الوهاب منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة لـ "الدستور" أن القوافل تهدف لتوصيل الخدمات للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات من خلال عيادات خارجية ومتنقلة وهناك ندوات تثقيفية ومعامل دم وطفيليات بالإضافة على العيادات وتضم القوافل أكثر من 8 تخصصات بالإضافة على خدمة الأشعة وتقوم القافلة بتقديم خدمة الكشف على أمراض الضغط والسكر.