«ريسايكل» يبدأ أول لياليه على «الطليعة»

افتتح الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، على مسرح الطليعة بالعتبة العرض المسرحي الجديد " ريسايكل " من إنتاج الفرقة، وفكرة وإخراج محمد الصغير، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية، ويستمر العرض لمدة أسبوعين يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساء.جدير بالذكر ان العرض نتاج ورشة الارتجال مسرح الطليعة التي أقيمت قبل فترة جائحة فيروس كوروناالمستجد ولمدة 4 أشهر،تدرب خلالها محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدى رؤوف، سما ابراهيم، مصطفى سليم، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الاجراءات الاحترازية.و عرض "ريسايكل " يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من للاسكتشات.