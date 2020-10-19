طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فوز الدكتور حاتم جلال زكى الأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور بكلية الطب فى الانتخابات التى عقدت على منصب أمين الصندوق للجمعية الدولية لجراحات‪SICOT.‬ ليصبح أول طبيب مصري يفوز بهذا المنصب الدولي الهام فى المجال الطبي وذلك بعد فوزه في الانتخابات ضد منافسه البلجيكي‪. ‬وهنأ رئيس جامعة أسيوط في تصريح رسمي له الدكتور حاتم جلال زكى بفوزه فى الانتخابات على وهو ما يُعد فخرًا وتعزيزًا لمكانة جامعة أسيوط الدولية بصفة عامةً ولقسم جراحة العظام والكسور بالجامعة بصفة خاصة والذي يحظى بمكانة متقدمة على المستويين المحلى والدولي، وخاصة فى ظل تولى الدكتور عصام الشريف الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام منصب نائب رئيس الجمعية عن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والأقرب، والتى شرف القسم أيضا من قبل بتولى الدكتور جلال زكي الأستاذ المتفرغ بقسم جراحة العظام منصب نائب‪ ‬الرئيس الأول للجمعية الدولية في مرحلة سابقة.ومن جانبه أعرب الدكتور حاتم جلال زكى عن سعادته بهذا المنصب وذلك لما تمثله الجمعية الدولية لجراحة العظام والإصابات من أهمية بالغة على الصعيد الدولي حيث تُعد واحدة من أكبر وأعرق الجمعيات المتخصصة فى ذلك المجال على مستوى العالم والتي يرجع تاريخ إنشائها لنحو 90 عامًا مضت وتضم عدد كبير من أساتذة جراحة العظام الأعضاء بها من أكثر من 110 دولة ومقرها الرئيسي ببلجيكا مؤكدًا على دورها الساعي إلى تعزيز النهوض بطب جراحة العظام والكسور على الصعيد الدولي وتطوير الرعاية الصحية المقدمة لمرضاه وذلك من خلال الكثير من الأنشطة الطبية والمؤتمرات العلمية التي تحقق أهداف عملها وتخدم أعضائها.