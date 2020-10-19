«أوبك+» تبحث توقعات ضعف الطلب على النفط مع ارتفاع حالات كورونا

قالت مصادر في "أوبك+ " إن مجموعة الدول المنتجة للنفط ستجتمع، اليوم الاثنين، لبحث توقعات ضعف الطلب في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وزيادة إنتاج ليبيا لكن من غير المرجح أن توصي بتحرك فوري.ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة وزارية مشتركة، تشمل المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا، بدءا من الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما يعرف بـ "أوبك+"، الإنتاج منذ يناير 2017 في مسعى لموازنة السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات، وتكبح المجموعة حاليا الإنتاج 7.7 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 9.7 مليون برميل يوميا، ومن المقرر أن تقلص التخفيضات مليوني برميل يوميا بحلول يناير.ويقول عدة مراقبين لـ "أوبك"، منهم محللون من بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان، إن التوقعات المتشائمة للطلب قد تدفع "أوبك+" لتأجيل أي تخفيف للتخفيضات، لكن الإمارات وروسيا قالتا إن التخفيضات ستُقلص كما هو مقرر، وستجتمع المجموعة من جديد في 30 نوفمبر.وبحث خبراء "أوبك+" الأسبوع الماضي مخاطر استمرار فائض المعروض في 2021، في حالة تفشي موجة ثانية فادحة وطويلة الأمد من جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وقال محمد باركيندو، الأمين العام لـ "أوبك" الأسبوع الماضي إن "الطلب لا يزال يبدو ضعيفا في حد ذاته".