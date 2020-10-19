عشرينية تطلب الخلع بعد عام زواج: «عايزني أصرف عليه وعلى أهله»

تقدمت سيدة لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى خلع ضد زوجها، وذلك بعد زواج استمر سنة واحدة مبررة اتخاذها لهذا القرار لتردد أهله عليهما باستمرار.وقالت ولاء فى دعواها التي حملت رقم 633 لسنة 2020: «لم يمر على زواجنا سنة واحدة وبعدما فاض بيا الكيل منه ومن أهله قررت خلعهفبدأت حكايتى معه منذ سنتين فكانت حالته المادية سيئة جدا وعندما وجد والدي بأنني أحبه ومتمسكة به للغاية قرر بناء شقة بمنزلنا للزواج بها مثل أشقائى الرجال، وقام بتجهيزها على أحدث طراز».وتابعت الزوجة: «برغم أنه لم يدفع أي شيء فى تجهيزات الشقة إلا أن والدى قام بتجهيزى أيضا من كل شئ خاص بالعروسة واتفق معه على أنه سيشترى 3 غرف فأخبرنا بأنه سيشتريهم بالتقسيط من أحد المعارض وضمنه والدى لديهم».وأردفت: «بعد الزواج أصبح يمكث فى الشقة باستمرار ويكسل عن الذهاب للعمل معتمدًا اعتمادًا كليًا على أن أهلى سيقومون بإعطائى طعام، ولم ينته الأمر لهذا الحد فقط بل يتردد علينا أهله باستمرار لتناول الطعام والسهر معنا».وأضافت ولاء: «بدأ أصحاب المعرض بمطالبته بدفع القسط الشهرى واتصلوا بوالدي الذي اضطر لدفع القسط، طلبت منه النزول للعمل مرات عديدة لأن والدي لن يستطيع تحمل إطعامه وإطعام أهله ودفع القسط له أيضا فغضب وثار على وترك المنزل وغادر وبعد أسبوع عاد ووضع لى شروط بأنه لم يستطع أن يطرد أهله من شقته، فطلبت منه أن يعطيني مصروف شهري لأتمكن من إطعامهم وأخبرته بأننى لن أخذ جنيه واحد بعد الآن من أهلى فترك المنزل مرة أخرى ولم يعد».واختتمت الزوجة: «حاول الأهل والأصدقاء التدخل لإصلاح الوضع بيننا أخبرتهم بأنني لا أريد عودته إلا إذا عاد لعمله وأعطاني مصروف شهري لأنفق به على المنزل ومنذ ستة أشهر حتى الآن لا أعلم عنه شيئا لذلك لجأت لخلعه».