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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العربي» تصدر النسخة العربية لرواية «عمدة أمستردام»

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تصدر العربي للنشر والتوزيع قريبًا٬ النسخة العربية لرواية "عمدة أمستردام" للكاتب الهولندي الأشهر هيرمان كوخ وترجمة محمد عثمان خليفة.

يذكر أن "عمدة أمستردام" هي ثالث رواية يترجمها محمد عثمان خليفة للمؤلف هيرمان كوخ مع العربي للنشر والتوزيع بعد روايتي "العشاء" و"المنزل الصيفي".

تدور الرواية حول عمدة أمستردام - الشخصية المحورية– وهو رجل مشهور يحبه الجميع. لكن خلف هذا الوجه الهادئ والابتسامة الدبلوماسية الساحرة، شخصية مضطربة. رجل سمح لابتسامة بريئة من زوجته لرجل آخر بأن تدمر حياته وتملؤها بشك قتل كل شيء. فهل تخونه حقًا؟ هل ابتسامتها له نابعة من حب له أم سخرية منه؟ تُرى من يتصل بها الآن؟ أهي صديقتها أم عشيقها؟ فشكه في زوجته كان بمثابة بداية النهاية.

لكن حياته لا تتمحور حول زوجته فقط، ففيها ابنته المراهقة التي يحاول فهمها. ووالداه اللذان قررا أن ينهيا حياتهما لأنه لا داعي لإكمالها بعد أن بلغا من العمر أرذله. يتصلان به يوم انتحارهما ليودعاه لكنه لا يجيب، هل فات الأوان؟ هل انتحرا حقًا؟ لا يستطيع التصديق.

في هذه الرواية، يأخذنا "هيرمان كوخ" كما اعتاد دائمًا في رحلة داخل عقل شخصيته الرئيسية، لنرى العالم من خلالها. وعلى لسانها نقرأ ونتحدث مع الشخصيات الأخرى حتى نقتنع في مرحلة ما بأننا والشخصية قد أصبحنا واحدًا، فنشاركها شعورها وهواجسها وشكوكها، ونشهد في الوقت نفسه كيف يمكن لرجل أن يهدم حياته.

ولد "هيرمان كوخ" في الخامس من سبتمبر 1953، وهو كاتب هولندي وممثل كوميدي. يكتب القصص والروايات، والأعمدة الصحفية، ويمثل أيضًا في الراديو، والتليفزيون، والسينما، له مجموعة قصص قصيرة بعنوان "المارة"، نشرت عام 1985، أما أول رواياته نشرت عام 1989، وكانت بعنوان "أنقذينا يا ماريا مونتانيللي"، وروايته "العشاء" نشرت عام 2009، وهي أول رواية هولندية تصل إلى قائمة الأكثر مبيعًا لجريدة النيويورك تايمز الأمريكية.

لتظل بها عدة أسابيع متتالية، كما فازت في العام نفسه بجائزة "NS Audience award" للجماهير، وترجمت إلى أكثر من أربعة وثلاثين لغة، وتحولت إلى فيلم أمريكي من بطولة الممثل الشهير "ريتشارد جير" و"لورا ليني" و"ستيف كوجان". وصدرت ترجمتها العربية عن العربي للنشر والتوزيع عام 2015، وتلتها الطبعة الثانية عام 2016. كما قامت العربي للنشر والتوزيع أيضًا بترجمة روايته "المنزل الصيفي" عام 2017.

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