إحباط تهريب هواتف وإكسسوارات محمول مع راكب أجنبي بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزى العميرى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من قطع الغيار والإكسسوارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-778 القادمة من لندن اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر فى الراكب الأجنبي "H A" الذى كان يحمل 6 حقائب ويحاول الخروج من صالة الوصول.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، فتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "إكس راي" بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتبين وجود كثافات وتم تأكيد الاشتباه.وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف ميلاد رسمى مدير الحركة بحضور محمد صلاح بالأمن الجمركى لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 34 هاتف محمول ماركات حديثة مختلفة وكمية من الشاشات والبطاريات والسماعات والإكسسوارات والجرابات والوصلات بوزن 45 كيلو جراما.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 111 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.