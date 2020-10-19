إصابات كورونا في بريطانيا ترتفع لـ725 ألفًا والوفيات 43 ألفًا

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 725 ألفا و292 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم الاثنين، بتوقيت العاصمة البريطانية لندن، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 43736 حالة، فيما تعافي 2589 شخصا من المصابين، حتى صباح اليوم.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة قبل حوالي 37 أسبوعا، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.