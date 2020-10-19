بعد حديث الرئيس السيسي عنها.. 4 معلومات عن «الجامعات التكنولوجية»

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة على مستوى الجمهورية، حيث وجه بصياغة العملية التعليمية بها بحيث تتم دراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها المدن والمناطق التي تقع بها تلك الجامعات.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن هذه الجامعات.- تم الانتهاء من إنشاء 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالمية واستكمال إنشاءات فرع جامعة الإسكندرية بمطروح- تم استكمال إنشاءات فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد وإنشاءات فرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر.- تعمل تلك الجامعات على إعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم المقدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقي التدريب والممارسة العلمية المناسبة بما يتفق مع المستويات المناظرة للإطار القومي للمؤهلات.- تساهم في تفعيل ربط الجانب التطبيقي الأكاديمي مع الصناعة وكذلك لسد احتياجات السوق في مجالات الصناعة المختلفة، ورفع قدرات الخريجين، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، واستحداث برامج وتخصصات جديدة.