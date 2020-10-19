ارتفاع ضحايا انفجار غلاية بمصنع لحوم بالإسماعيلية إلى 5

قالت مصادر طبية إنه توفي، صباح اليوم، المهندس ياسين حسن نجيدة، "63 سنة"، المدير التنفيذي لأحد مصانع مصنعات اللحوم بمحافظة الإسماعيلية، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة من جراء انفجار غلاية الزيت بالمصنع، الأربعاء الماضي، ما رفع عدد حالات الوفاة في الحادث إلى 5 حالات.وكانت المصادر الطبية قد أعلنت، أمس، عن وفاة أحمد محمد سالم، "30 سنة"، أحد مصابي حادث انفجار غلاية بمصنع مصنعات لحوم بالإسماعيلية متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، بينما توفي سامي السيد سليمان، 35 سنة، مقيم بقرية نفيشة، مساء السبت الماضي، إثر إصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالوجه والرقبة والصدر والذراعين.وتوفي المصاب الثاني حمدي محمد عراقي، 46 سنة، مقيم بشارع شل بمنطقة الشهداء، في ساعة مبكرة من صباح السبت، متأثرًا بإصابته بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بمعظم أنحاء الجسم، وتوفي المهندس رفعت شعبان عثمان، في أول أيام الحادث.وكان قد أصيب 11 شخصا بحروق مختلفة تم نقلهم وقت الحادث إلى مستشفى جامعة قناة السويس.