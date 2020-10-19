365.240 إصابة بكورونا في إندونيسيا

أظهرت بيانات من فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا تسجيل 3373 إصابة جديدة، اليوم الإثنين، مما يرفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 365240.كما أظهرت البيانات تسجيل 106 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12617، وتشهد إندونيسيا أكبر عدد من حالات الإصابة والوفاة بكورونا في جنوب شرق آسيا.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.