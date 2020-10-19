ترامب يحذر من انتخاب بايدن: سيغلق البلاد

حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من إغلاق البلاد في حال انتخاب منافسه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية جو بايدن.من جانبها، انتقدت حملة بايدن، تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه إذا تم انتخاب منافسه الديمقراطي فسيكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، لأنه سيستمع إلى العلماء.وقال ترامب، أمام حشد من مؤيديه: "إذا استمعت تماما إلى العلماء، فسنكون أمام بلد يعيش حالة من الكساد الهائل"، وفقا لفضائية "سكاى نيوز عربية".من جانبه، قال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان، إن "ترامب أضر بالاقتصاد القوي الذي ورثه عن إدارة أوباما وبايدن، من خلال عدم اتباع التحذيرات من الخبراء العلميين والطبيين الذين يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح".