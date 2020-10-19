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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحذر من انتخاب بايدن: سيغلق البلاد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:40 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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حذّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من إغلاق البلاد في حال انتخاب منافسه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية جو بايدن.

من جانبها، انتقدت حملة بايدن، تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه إذا تم انتخاب منافسه الديمقراطي فسيكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، لأنه سيستمع إلى العلماء.

وقال ترامب، أمام حشد من مؤيديه: "إذا استمعت تماما إلى العلماء، فسنكون أمام بلد يعيش حالة من الكساد الهائل"، وفقا لفضائية "سكاى نيوز عربية".

من جانبه، قال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان، إن "ترامب أضر بالاقتصاد القوي الذي ورثه عن إدارة أوباما وبايدن، من خلال عدم اتباع التحذيرات من الخبراء العلميين والطبيين الذين يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح".

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