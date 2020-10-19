معلم يبني مسجدًا بمدرسة صدقة لوالدته.. ويستقبل طلابه بالشيكولاتة

بنى أشرف الشامي، معلم مادة الرياضيات بمدرسة القرضا الابتدائية بمحافظة كفرالشيخ، مسجدا داخل المدرسة على نفقته الخاصة، وأطلق عليه اسم "الرحمة"، وذلك صدقة منه على روح والدته المتوفاة، مؤكدا أنه قد بحث في احتياجات مدرسته فلم يجد ما ينقصها سوى المسجد فتكفل بإنشائه وإقامته.واستقبل المدرس طلاب مدرسته بـ"البالونات والشيكولاتة" على نفقته الخاصة لإدخال البهجة والسرور عليهم، وهو ما أثار إعجاب أولياء الأمور وأيضا باقي المعلمين زملائه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور من داخل المدرسة، كمظهر يليق باستقبال الطلاب للعام الجديد وإدخال البهجة والسرور عليهم.وأكد "الشامي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ما فعله هو أقل شىء يستطيع أن يقدمه إلى مدرسته التي يعمل بها، وأنه عندما فكر في عمل صدقة على روح والدته اختار مدرسته لتكون مكان الصدقة لأنها الأولى من غيرها، وأيضا لقداسة مكانتها العلمية، فهي محراب علم لمئات الطلاب والطالبات وينبغي توفير كل ما يحتاجون إليه.وأضاف أن استقبال التلاميذ بالبالونات والشيكولاتة جاء من حسابه الخاص كخطوة منه لزيادة حبهم للمدرسة، وأن يكونوا في حالة هدوء وطمأنينة، خاصة طلاب الصف الأول الابتدائي، وفي ظل ما يشهده العالم ومصر من إجراءات احترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.