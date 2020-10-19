رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 400 شاب بينهم 17 من ذوى القدرات بالسويس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 17 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 944 راغبا في العمل، منهم 16 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، إلى أن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت في مجال علاقات العمل 139 شكوى فردية، تم تحويل 38 منها للمحكمة العمالية، و91 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتمت تسوية 10 شكاوى، كما تم بحث وتسوية شكوى واحدة وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا من المسجلين بالمديرية وصلت إلى 18 ألف جنيه لـ 17 عاملا.

وأشار إلى أنه تم التفتيش على 183 منشأة، وتم تحرير 25 محضرًا لمنشآت مخالفة من خلال مكاتب التفتيش العمالي، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتحرير محضرين لمنشآت مخالفة.

موضوعات متعلقة

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020

الزمالك يسقط الرجاء ويضع قدمًا في نهائي إفريقيا (فيديو)

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الصور

image description

طبيب مصري يفوز بمنصب أمين الصندوق لـ«جمعية جراحات العظام» ببلجيكا

image description

2.4 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة «حياة كريمة» الثانية في 90 قرية بأسيوط

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

الأكثر قراءة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

دراسة يابانية: كورونا يعيش على جلد الإنسان لمدة 9 ساعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

بعد افتتاحه.. أبرز 5 مشاهد من حفل افتتاح ملتقى «أولادنا 2020» (صور)

«العربي» تصدر النسخة العربية لرواية «عمدة أمستردام»

عادل الميري بعد حذف صفحات من كتابه: ابحثوا عن الإخوان في «هيئة الكتاب»

«الإيطالية بين الصورة والكلمة» احتفالية بـ«الثقافي الإيطالي» اليوم