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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

بعد عودة المدارس.. ماذا تضعي لطفلك في «اللانش بوكس»؟

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:33 ص
اللانش بوكس
اللانش بوكس
هويدا سعيد
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مع بداية العام الدراسي، تحرص كل أم على تقديم كل ما هو مفيد لأطفالها، خاصة الأكلات الصحية التي يصطحبها طفلك للمدرسة.

وتقول آمال إبراهيم خبيرة العلاقات الأسرية، في تصريحات لـ الدستور، إن حقيبة المدرسة الخاصة بطفلك لابد وأن يكون بها طعام صحي. ومن أهم الأطعمة التي يجب أن تكون حقيبة المدرسة الخاصة بطفلك هي:

- الخضروات:

عليك بوضع الخضروات الطازجة في اللانش بوكس لتزويده بالفيتامينات والمعادن اللازمة له.

- الفاكهة:

عليك بوضع الفواكه الطازجة في اللانش بوكس وخاصة الفواكه التي تحتوي على فيتامين C لزيادة المناعة لدى طفلك.

- الألبان ومشتقاتها

يمكن وضع اللبن أو الزبادي أو الجبن في حقيبة المدرسة الخاصة بطفلك لتزويدة بالفيتامينات والبروتينات والكلسوم.

- الفاكهة المجففة

الفاكهة المجففة خيار مثالي لطفلك تقوّي الجسد وتمنحه الفيتامينات والمعادن اللازمة.

ويجب عليك مراعاة الأمور الآتية عند وضع الطعام في حقيبة المدرسة.

- البعد عن الأطعمة القابلة للتعفن.

- تجنبي وضع أطعمة بها زيوت.

- غسل الفاكهة والخضار، وجففيها جيدًا.

- تجنبي وضع الحلويات المليئة بالسكر الاصطناعي

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