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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خمسة فلسطينيين بمحافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، شمال الخليل، واعتقلت 4 فلسطينيين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، ومدخلي مدينة الخليل الشمالي "جورة بحلص" والجنوبي "الفحص"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته.

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