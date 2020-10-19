5 نصائح لمساعدة الطفل على الاستيقاظ مبكرًا

1- غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت:

2- النوم باكرًا:

3- المنبه:

4- الحب والحنان:

5- ربط الاستيقاظ مبكرًا بشئ يفضله:

قدم خبير العلاقات الأسرية الدكتور سامح أبو النصر عدة نصائح لتعويد الطفل على الاستيقاظ مبكرًا مع عودة المدارس، بعد إجازة طويلة بسبب فرض حظر التجول وإغلاق المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت قبل الدخول إلى النوم بفترة كبيرة حتى يستطيع طفلك النوم بسهولة وبعمق.يجب تهيئة الطفل للذهاب للنوم مبكرا حتى يستيقظ في الصباح بكامل نشاطه.يمكن وضع رنة المنبه الأغنية المفضلة لدى الطفل ليتمتع بحيوية ونشاط عند الاستيقاظ.تجنب الصراخ في وجه الطفل عند الاستيقاظ من النوم، فلا بد من استخدام الحب والحنان والحضن الدافئ حتى ينهض من الفراش بشكل سليم.يمكن ربط الاستيقاظ مبكرًا بشيء يفضله الطفل مثل الرياضة المفضلة أو لعبة يحبها.