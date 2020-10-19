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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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5 نصائح لمساعدة الطفل على الاستيقاظ مبكرًا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:34 ص
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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قدم خبير العلاقات الأسرية الدكتور سامح أبو النصر عدة نصائح لتعويد الطفل على الاستيقاظ مبكرًا مع عودة المدارس، بعد إجازة طويلة بسبب فرض حظر التجول وإغلاق المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

1- غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت:
غلق الأجهزة الإلكترونية والإنترنت قبل الدخول إلى النوم بفترة كبيرة حتى يستطيع طفلك النوم بسهولة وبعمق.

2- النوم باكرًا:
يجب تهيئة الطفل للذهاب للنوم مبكرا حتى يستيقظ في الصباح بكامل نشاطه.

3- المنبه:
يمكن وضع رنة المنبه الأغنية المفضلة لدى الطفل ليتمتع بحيوية ونشاط عند الاستيقاظ.

4- الحب والحنان:
تجنب الصراخ في وجه الطفل عند الاستيقاظ من النوم، فلا بد من استخدام الحب والحنان والحضن الدافئ حتى ينهض من الفراش بشكل سليم.

5- ربط الاستيقاظ مبكرًا بشئ يفضله:
يمكن ربط الاستيقاظ مبكرًا بشيء يفضله الطفل مثل الرياضة المفضلة أو لعبة يحبها.

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