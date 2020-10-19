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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الحالة المرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم 19-10-2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:06 م
الحالة المرورية
الحالة المرورية
ندى حمدي
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استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية، اليوم الاثنين، على الطريق الدائري والطرق والصحراوية والمحاور الرئيسية.

الحالة المرورية اليوم

وأشارت المصادر إلى ارتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري بمناطق الكونيسة بالجيزة في القادم من مناطق محور المريوطية باتجاه مناطق المنيب وكورنيش النيل.

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري بمناطق كفر غطاطى بالاتجاهين القادم من مناطق أكتوبر باتجاه مناطق محور المريوطية والاتجاه المعاكس.

وتظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق الأوتوستراد والبساتين بالاتجاهين القادم من مناطق القطامية باتجاه كورنيش النيل والمنيب والاتجاه المعاكس.

فيما ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بالتقاطع مع الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الشيخ زايد باتجاه مناطق ميدان لبنان والمهندسين.

وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الإقليمي ومحوري الضبعة وروض الفرج، وكذلك طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي.

كما تستقر الحالة المرورية على الطريق الساحلي الدولي وطريق العلمين الصحراوي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطرق البحر الأحمر وجنوب سيناء الرئيسية.

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