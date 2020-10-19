رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم يستقبل وزيرة التضامن لتفقد وافتتاح مشروعات جديدة (صور)

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم - زينب علاء
طباعة
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على هامش زيارتها لمحافظة الفيوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم.

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن اللقاء تناول سبل التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم، في تنفيذ المبادرات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير سبل الحياة الكريمة لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا إستعراض جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

كما قدم محافظ الفيوم درعًا تذكاريًا لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا لجهودها في دعم المحافظة خلال الفترة الماضية.

ولفت التوني إلى أن زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تشمل تفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم بعد تطويره ورفع كفاءته، وافتتاح مركز علاج الإدمان بجامعة الفيوم، وكذا افتتاح مدرسة "روتاري مصر" النموذجية بمنطقة دمو، ثم زيارة لمركز يوسف الصديق لافتتاح عدد من المنازل للأسر المتضررة من السيول بقرية الصعايدة، يعقبها تفقد مصنع السجاد اليدوي بقرية دار السلام وتفقد منزلين من منازل القرية.
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

موضوعات متعلقة

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«الانفجار الكبير».. بعد تسريبات «آخر النهار» أيمن نور يطلب رسميًا ترحيل 5 أشخاص

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

الزمالك يسقط الرجاء ويضع قدمًا في نهائي إفريقيا (فيديو)

الصور

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

«أوراق الاقتراع».. معرض يسلط الضوء على تاريخ الانتخابات في أمريكا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

افتتاح الملتقى الثقافي الخامس لشباب الحدود ببورسعيد

افتتاح عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة (صور)

الأربعاء.. «القومى للمسرح» يحتفل بذكرى النصر بالهناجر

لبنان ضيف شرف مهرجان «سماع» للإنشاد والموسيقى