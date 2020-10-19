201.7 مليار جنيه زيادة في تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2015

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة حجم محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الماضي، بنحو 201.7 مليار جنيه استفاد منها أكثر من مليون و61 ألفا و246 مشروعا.وذكر البنك المركزي، في تقرير له اليوم، إن حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة خلال الفترة بلغ 111.4 مليار جنيه، استفاد منها 113 ألف و968 مشروع، فيما بلغ حجم التمويل الممنوح للشركات والمنشآت المتوسطة 65 مليار جنيه، استفاد منها 7984 مشروع.وأوضح التقرير أن إجمالي حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر بلغ خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 25.3 مليار جنيه، استفاد منها 939 ألفا و294 مشروعا.ونبه إلى أن التركيز في توجيه التمويل لم يقتصر على فئة معينة من الشركات الأكبر حجما، بل شمل كافة أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب المتوسطة، وهو ما كان له أكبر الأثر في توفير فرص العمل وخفض نسب البطالة خلال الفترة.ولفت إلى أن القطاع الخدمي استحوذ على النسبة الأكبر من حجم التمويلات الممنوحة بنسبة بلغت 36.5 % بقيمة بلغت 73.6 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعي بنسبة 33.3 % وبقيمة 67.1 مليار جنيه، ثم القطاع التجاري بحجم تمويلات بلغت 38.3 مليار جنيه شكلت بنسبة 19 في المائة من حجم التمويلات الممنوحة، وكانت حصة القطاع الزراعي 11.2 % من حجم التمويلات بقيمة بلغت 22.7 مليار جنيه.وبحسب التوزيع الجغرافي للمناطق المستفيدة من التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020، أوضح البنك المركزي أن محافظة القاهرة كان لها نصيب الأسد من تلك التمويلات بنسبة بلغت 31.4 % بلغت قيمتها 63.4 مليار جنيه.وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية من حيث الحصول على التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسب بلغت 15.5 في المائة وبقيمة 31 مليار جنيه، ثم الاسكندرية 13.3 مليار جنيه بنسبة بلغت 6ر6 %.وأوضح تقرير البنك المركزي أن محافظة الشرقية جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة تمويلات بلغت 11.2 مليار جنيه، شكلت نسبة 5.5% من حجم التمويلات الممنوحة خلال الفترة، تلاها محافظة الدقهلية بقيمة 10.5 مليار جنيه ونسبة 4.4%، ثم محافظة اسيوط 8.8 مليار جنيه شكلت نسبة 4.1%.وبلغت حصة محافظة المنوفية من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2020 نحو 8.2 مليار جنيه بنسبة بلغت 3.5% ومحافظة الغربية 7.1 مليار جنيه بنسبة 3.5%، ثم المنيا بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 3% وسوهاج 5.9 مليار جنيه بنسبة 2.9%، فيما استحوذت باقي المحافظات على 36.1 مليار جنيه بنسبة 17.9%.