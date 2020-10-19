«فن التشكيل بالنحاس» ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

يُنظِّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل للشباب من الجنسين تحت عنوان "فن التشكيل بالنحاس" تشمل أشغال الأسلاك النحاسية ووحدات الاضاءة، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.تركز الورشة على تاريخ النحاس، واستخداماته المتعددة، وكيفية الاستفادة منه، حيث سيتم إلقاء الضوء على أساسيات فن التشكيل بالأسلاك النحاسية، وطرق تجميع وحدات الأسلاك النحاسية، وكذلك طرق التشطيب النهائية لهذه الوحدات.و تتناول الورشة كذلك بالشرح والتوضيح كيفية استخدام الأسلاك النحاسية كديكور ووحدات إضاءة، بالإضافة إلى عمل التابلوهات، وتدير الورشة الفنانة مروة محمد حسنين أبو الدهب، وهي مدربه حرف تراثية، ومدير نادي التشكيل بالنحاس، وعضو بجمعية التراث والفنون التقليدية.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير، ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وتبدأ الورشة بمجرد اكتمال العدد، وتستهدف الجمهور من سن 16 فيما فوق، بشرط الحجز المسبق، وبحد أقصى 15 مشتركًا، بواقع محاضرتين في الأسبوع، بإجمالي 8 محاضرات.