مدبولي يوافق على إطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تنظيم الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن والابتهال والإنشاد الديني تحت رعايته، في النصف الثاني من فبراير القادم 2021، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.وفي هذا الصدد، كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مستشاره الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة، واللواء محمد التايب، مستشار المحافظ للعلاقات للإعداد للمسابقة، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كل الدعم من أجل إنجاح الدورة الرابعة مثلما نجحت المحافظة في الدورات الثلاث الماضية.وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الدورة ستحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري، والذي سيتم تكريم اسمه بحضور كريمته الحاجة ياسمين محمود خليل الحصري والشهيرة بـ"ياسمين الخيام"، علما أن المرحلة الأولى للمسابقة ستكون محلية لتصعيد الأوائل للمسابقة الدولية التي ستنطلق فى الأسبوع الأخير من فبراير القادم وتستمر المنافسات لمدة أسبوع.