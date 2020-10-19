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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تجردت فتاة من مشاعرها وعزمت علي قتل زوجها وهو ابن عمها أيضا، بمشاركة عشيقها شنقا بالايشارب وادعت أنه قام بشنق نفسه.

واستقبلت مستشفى مطروح العام "البرنس هاشم" الذي يبلغ من العمر 26 عاما، جثة هامدة نتيجة اختناق ناتج عن شنق وتم التحفظ علي الجثة، وتحويلها الى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة قبل استخراج تصريح الدفن.

وتوصلت تحريات المباحث والبحث الجنائى التي تمت بقيادة العقيد أحمد المجبر، مفتش مباحث المنطقة المركزية بقسم شرطة مطروح، والمقدم أحمد إبراهيم، رئيس مباحث القسم أن الفتاة هي من قامت بقتل زوجها بمشاركة عشيقها، وتم التحفظ علي أدوات الجريمة وتم القبض علي الفتاة وعشيقها الذين قاموا بتمثيل الجريمة كاملة.

وقالت "س. ا" شاهد عيان وأحد جيران الشاب خلال حديثها لـ" الدستور"، ان الشاب حسن السير والسلوك ودائما يحرص علي الصلاة، موضحة أن الشاب متزوج ابنة عمه منذ شهرين واعترف عشيقها في التحقيقات، أنها دائما كانت تحرص علي وضع المنوم لزوجها في عصير الليمون لتستقبله، مؤكدة علي أنها في يوم الجريمة قامت بعد قتله بالوقوف في الشارع وبدأت في البكاء والصياح بصوت مرتفع ( البرنس مات.. البرنس شنق نفسه ).

وتابعت أنه بعد نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام تم إرسال الجثمان إلى الطب الشرعي لتشريحه، بالإضافة إلى التحفظ علي زوجة وشقيق البرنس، وبعد ان توصلت التحريات إلى أن زوجته وعشيقها قتلاه بقتله تم إخلاء سبيل شقيقه والتصريح بدفن الجثمان واستمرار التحفظ علي زوجة البرنس بالاضافة الى القاء القبض علي عشيقها.

واكدت علي أن عشيق زوجه البرنس قام بالاعتراف امام المباحث وادلائهم بمكان اداة الجريمة " الايشارب " والذي تم القاءه في مقلب للقمامة مشيره الي ان زوجه البرنس وعشيقها قاما بتمثيل الجريمة والاعتراف تفصيلا مرددة ( مش هنرتاح الا بعد الاعدام ).

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