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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: ارتفاع عدد مستفيدي الدعم إلى 3 ملايين و800 ألف

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
جريدة الدستور
ولاء جمال - هويدا سعيد
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أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، أنّ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة بلغ حوالي 3.8 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة، مشيرة إلى أنّ إجمالي الدعم النقدي يزيد عن 18 مليارات ونصف سنويًا، بمتوسط مليار ونصف شهريًا.

وأشار تقرير صادر عن وزارة التضامن نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ مستفيدي الدعم "تكافل" بلغ 2 مليون و173 ألف و963 مستفيد حتى منتصف أكتوبرالجارى، مقابل 2 مليون و44 ألفًا و734 شخصًا، منتصف سبتمبر، وهو ما يعني ارتفاع المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل هذا الشهر، في حين سجل الدعم النقدي "كرامة" مليون و173 ألف و963 منتصف أكتوبر مقابل مليون و240 ألفًا و968 جنيها الشهر الماضي.

وسجل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي 398 ألفا و841 جنيها حتى منتصف أكتوبر، وهى نفس أعداد مستفيدي الشهر الماضي.

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