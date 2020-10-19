طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

سوف يجد عشاق الفن قريبا المزيد الذي يمكنهم مشاهدته في العاصمة اليابانية، مع افتتاح مجمع جديد للفن المعاصر في جزيرة تينوزو الرائعة في طوكيو.يحاط مجمع "تيرادا 2" للفن بالمستودعات المعاد توظيفها وبأعمال من فن الشوارع والمقاهي، وهو امتداد للمبنى الحالي للمتحف مترامي الأطراف.ويضم المتحف بالفعل 8 معارض منفصلة، ومن المخطط أن يصل إجمالي المعارض إلى 18 معرضا بحلول ربيع عام 2021 وسوف يشكل المبنيان بعد ذلك أكبر مجمع معارض في اليابان، وفقا لمكتب السياحة في طوكيو.ومع ذلك، من المتوقع أن تظل صالات العرض الجديدة، التي بدأ افتتاحها في سبتمبر، خالية إلى حد كبير من الزوار الدوليين خلال الأسابيع الأولى بسبب وباء كورونا.ولا يزال السائحون يخضعون لقيود الدخول، ولا يُسمح حاليا سوى برحلات العمل والرحلات الضرورية، ويُتوقع من المسافرين أيضا عزل أنفسهم لمدة 14 يوما والخضوع للفحوص.وتراجعت الإصابات بفيروس كورونا في اليابان بشكل طفيف منذ ارتفاعها بشدة في أغسطس.وخلال الوباء، كانت اليابان من بين البلدان الأكثر تضررا في آسيا من حيث بيانات السياحة، حيث أظهرت بيانات هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا بنسبة 83 % في عدد السائحين في شمال شرق آسيا، حيث حظرت معظم البلدان الرحلات باستثناء السفر الضروري.