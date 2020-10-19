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منوعات

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
جريدة الدستور
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كشفت بلجيكا وهولندا وألمانيا عن خطط للتقدم بعرض ثلاثي مشترك لاستضافة نهائيات كأس العالم 2027 لكرة القدم النسائية.

وقال بيان مشترك لاتحادات الكرة في الدول الثلاث إن هذه الدول بالفعل عبرت عن رغبتها في تنظيم البطولة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإنها ستبرم اتفاقا رسميا فيما بينها بحلول نهاية العام الحالي.

وجاء في البيان أيضا "كرة القدم النسائية معروفة تقليديا بتأثيرها الكبير على المجتمعات حيث تتجه عيون كل طرف فيها إلى الصورة الأكبر والتي تعني تطوير الرياضة بشكل أكبر في داخل الملعب وخارجه".

وأضاف البيان المشترك "واهتمامنا المشترك كثلاثة منافسين في كرة القدم وكجيران تربطنا علاقات طيبة بهذا المشروع يسير ضمن هذا الإطار ويتطابق مع هذه الفلسفة".

وأردف البيان الثلاثي "كرة القدم النسائية في بلادنا في الواقع تسير في مراحل مختلفة من التطور لكننا نتشارك في الرغبة في منح الرياضة دفعة كبيرة على المستويين الوطني والدولي عن طريق تنظيم هذه البطولة لكأس العالم".

وأقيمت أخر نهائيات لكأس العالم النسائية في فرنسا في 2019، بينما تقرر في يونيو الماضي إقامة النسخة المقبلة في 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

وسبق لألمانيا استضافة كأس العالم النسائية في 2011 بينما استضافت هولندا بطولة أوروبا الأخيرة للكرة النسائية في 2017 وفازت بلقبها أيضا.

ولم يسبق لبلجيكا استضافة أي بطولة نسائية كبرى.

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