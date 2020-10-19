القباج في الفيوم لمتابعة برامج ومشروعات «التضامن»

تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الإثنين، محافظة الفيوم وتلتقي في مستهل الزيارة بالدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، كما تتفقد مبنى مديرية التضامن الاجتماعي بعد تطويره ورفع كفاءته.ومن المقرر أن تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي مركز علاج الإدمان بكلية الطب جامعة الفيوم، لتوفير العلاج المجاني لأهالي المحافظة، وتقوم بزيارة مدرسة "روتاري" مصر الرسمية للغات.كما تفتتح نيفين القباج، بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، 4 منازل للأسر المتضررة من السيول بمركز يوسف الصديق قرية "الصعايدة".وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بتفقد مصنع السجاد اليدوي الذي أسسته جمعية صناع الخير بقرية دار السلام، وتزور منزلين بالقرية.