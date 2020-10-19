محمد سامي ينتهي من سيناريو «نسل الأغراب» قبل التصوير

قارب المخرج محمد سامي، على الانتهاء تماما من كتابة حلقات مسلسله الجديد «نسل الأغراب»، تمهيدا لتصويره للمشاركة في السابق الرمضاني القادم من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.واطمئن طاقم عمل المسلسل بعد القلق الذي حاوطتهم خلال الأيام الماضية بعد الشكوك في إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا المستجد مما كان سيؤجل التحضيرات وكتابة الحلقات، وخلال المدة التي تواجد فيها سامي في العزل الصحي انتهى من كتابة عدد كبير من الحلقات وصلت حتى هذه اللحظات إلى 27 حلقة مما يعد إنجاز كبير للعمل.وتأكد المخرج من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وأنها كانت أعراض مشابهة للفيروس، وعاد لتحضيرات العمل وأخبر باقي طاقم العمل بعقد جلسات تحضيرية خلال الأيام القادمة من أجل وضع اللمسات النهائية قبل التصوير.وحدد "سامي" منتصف نوفمبر لبداية التصوير، وفي حالة ارتباط أحد عناصر العمل بمشاهد متبقية من أعمال أخرى سيتم التنسيق معها لعدم التأخير وإنجاز العمل في الوقت المحدد.