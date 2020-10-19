قصي حاتم يطلق «اليوم أنت» مع المخرج حسن كشمولة

أطلق الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، أغنية بعنوان "اليوم أنت" تعاون بها مع الملحن علي صابر، بعد أن كتبها الشاعر عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.جاءت أغنية "اليوم أنت" بكلمات عاطفية جميلة تحدث بها قصي مع نفسه عن عشقه واشتياقه لمحبوبه، وقام بأدائها بإحساسه وصوته المتميز، وقدمها للجمهور بالأسلوب المصوّر لذكرياته مع محبوته، والذي صورها بلقطات فيها الجماليات المتنوعة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأبدى قصي حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير علي صابر فيها، مؤكدًا حرصه المتواصل في عملية إختيار أعماله الغنائية الذي يسعى من خلالها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي، واضعًا نصب عينه محبيه ومتابعيه.ومن جهته أكد المخرج حسن كشمولة سعادته بتعاونه الأول مع قصي حاتم، مؤكدًا اهتمامه وحرصه على إخراج العمل بطريقة فنية متطوّرة مستخدمًا التقنيات الحديثة في عالم الأغنية المصورة، موضحًا حرص وتعاون قصي حاتم وإهتمامه في إظهار العمل بالصورة الرائعة الجميلة المفرحة والحاملة لكل معاني التفاؤل.وطرح قصي حاتم أغنية "اليوم أنت" عبر قناته الرسمية في "اليوتيوب" إلى جانب جميع الإذاعات العراقية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في طرح الأغاني وعرضها.