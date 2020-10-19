رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يهبط بعد بيانات الاقتصاد الصيني والأنظار على «أوبك+»

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:35 ص
جريدة الدستور
طباعة
تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، ما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما توقع المحللون نموه 5.2%، حسبما أظهرته البيانات الحكومية.

وكبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر أيلول.

وكان خام برنت تسليم ديسمبر منخفضا 20 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 42.73 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر تشرين الثاني 40.69 دولار للبرميل، متراجعا 19 سنتا ويحل أجل العقد غدا الثلاثاء.

كان برنت زاد 0.2% الأسبوع الماضي في حين ارتفع غرب تكساس 0.7%، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

أظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو على صعيد السلع والخدمات بينما جاءت بيانات معالجة الخام "مخيبة للآمال"، حسبما قاله هوي لي، الاقتصادي لدى مؤسسة عبر البحار الصينية المصرفية، وقال لي: "من المرجح أن نشهد أداء ضعيفا للأسعار حتى نهاية اليوم."

وأضاف أن المستثمرين يركزون على اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة المنبثقة عن مجموعة "أوبك+" والمقرر في وقت لاحق اليوم.

قد تُقرر اللجنة تأجيل خطط تخفيف تخفيضات المعروض الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بمقدار مليوني برميل يوميا من يناير.

لكن لي استبعد أن تصعد الأسعار في حالة صدور قرار بالتأجيل لأن الأمر محسوب بالفعل في الأسعار المتداولة بالسوق.

كان اجتماع اللجنة الفنية المشتركة للمجموعة الأسبوع الماضي رسم توقعا قاتما للطلب على الوقود بسبب المخاوف من موجة ثانية طويلة الأمد من جائحة كورونا وقفزة في الإنتاج الليبي بما قد يوجد فائضا بالسوق في العام القادم.

موضوعات متعلقة

بهاء سلطان يكشف لـ«الدستور» حقيقة اعتزاله الغناء

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

الباز يكشف أكاذيب عبدالله الشريف عن رئيس مجلس الشيوخ

الصور

image description

إزالة دعاية انتخابية مخالفة في أوسيم وأبو النمرس

image description

محافظ أسيوط يبحث التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

الأكثر قراءة

مفاجأة في مقتل «برنس مطروح».. زوجته وعشيقها قتلاه شنقا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

نسرين طافش: الجمال لم يحصرنى فى أدوار معينة.. وأتمنى تجسيد «بنت البلد»

منوعات

طوكيو تفتتح أكبر مجمع للمعارض الفنية في اليابان

بلجيكا وهولندا وألمانيا تسعى لتنظيم كأس العالم النسائية 2027

النوم 29 دقيقة إضافية يسهم في تحسين قدرة التحمل على مدار اليوم

«أوراق الاقتراع».. معرض يسلط الضوء على تاريخ الانتخابات في أمريكا

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
عمرو خالد
وسّع على غيرك يوسع الله عليك
مؤمن المحمدي
اكتساح
ماجد حبته
عصابات بعضها ضد بعض
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
المزيد

الثقافة

افتتاح الملتقى الثقافي الخامس لشباب الحدود ببورسعيد

افتتاح عرض «ريسايكل» على مسرح الطليعة (صور)

الأربعاء.. «القومى للمسرح» يحتفل بذكرى النصر بالهناجر

لبنان ضيف شرف مهرجان «سماع» للإنشاد والموسيقى