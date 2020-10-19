إصابات كورونا في فرنسا ترتفع لـ 876 ألف حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، إلى 876 ألفا و342 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، صباح اليوم الاثنين، بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 33 ألف و325 حالة، فيما تعافى 108 آلاف و14 شخصا من المصابين حتى صباح اليوم، وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 38 أسبوعا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 )، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.