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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: روح الفريق ستنجح «صقر 68» لمجابهة الأزمات منتصف نوفمبر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع مع رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي ومديري المديريات الخدمية والشرطية والمستشار العسكري للمحافظة، تضمن محاور العمل بروح الفريق الواحد والاستعداد المسبق، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، ومراجعة سيناريوهات العمل السابقة لتلافي كافة أوجه القصور بها أثناء تنفيذ التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث.

جرى ذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى متدربي البرنامج الرئاسي، في إطار الاستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك "صقر 68" خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم.

ووجه اللواء أشرف عطية، إلى ضرورة إلتزام كافة الجهات المعنية بالمواعيد المحددة والتي ستبدأ من الإثنين القادم لعرض التقرير الخاص بإمكانيات كل جهة والموقف التعبوي لها، وكذا عرض لوحات الاصطفاف ومعسكر الإيواء، ليعقب ذلك تنفيذ بروفات عملية ونماذج محاكاة في 7 نوفمبر بالأماكن المستهدفة داخل كل مركز ومدينة، وهو الذي يتطلب أهمية التجهيز الجيد بشكل جمالي وحضاري سواء للمعدات المشاركة في التدريب العملي أو الكوادر البشرية، مكلفًا مسئولي الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي أي أضرار.

والجدير بالذكر بأن التدريب العملي يتضمن 3 مراحل الأولى منها تتمثل في رفع حالة الاستعداد لكافة العناصر المشاركة وتنفيذ اصطفاف بنسبة 50% بمنطقة أرض المعارض بإجمالي 232 مركبة ومعدة هندسية و15 عربة إسعاف مع إجراء اختبار طريق لمسافة 10 كيلومترات لاختبار قدرة المركبات والمعدات على تنفيذ المهام.

فيما تقوم المرحلة الثانية والتي تهدف للتغلب على الأزمات والكوارث سواء طبيعية أو صناعية بعرض تقرير لمديري الأجهزة التنفيذية لحل الموقف التعبوي لإدارة الأزمة، وإنشاء معكسر إيواء عاجل بطاقة 200 فرد بإمكانيات المحافظة، مع تنفيذ تجارب لرفع درجات الاستعداد بالمستشفيات والمباني الحكومية، بينما ترتكز المرحلة الثالثة على مشاركة العناصر في التغلب على العدائيات والتهديدات المحتملة على الأهداف الحيوية والهامة بالمحافظة.

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