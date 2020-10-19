إصابات كورونا ترتفع لـ 234.2 ألف في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 234 ألفا و203 حالات حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت امستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 6811، وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 5206 من المصابين حتى صباح الأحد.وجرى الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا قبل نحو 33 أسبوعا.