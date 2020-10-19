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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادا لـ«النواب».. 373 لجنة تستقبل أكثر من مليون ناخب بأسوان

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:19 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب والمقرر انطلاقه يومى 24 و25 أكتوبر الجارى، إلى عرس ديمقراطى، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الإنتخابية بإجمالى 373 لجنة فرعية تستقبل مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.

وحضر الإجتماع الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، ومديرى مديريات الخدمات والقيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، ومتدربى البرنامج الرئاسى.

وأكد اللواء أشرف عطية أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط، موجهًا إلى تشكيل لجان من المحافظة للمرور المفاجئ على مقار اللجان الإنتخابية والتى ستشهد أيضًا مرور مفاجئ من المحافظ شخصيًا لمتابعة جاهزيتها ومراجعة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بجانب القيام بأعمال رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام والتكليفات الأخرى، ورصد أى أوجه قصور لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، حيث يعتبر هذا الإجراء بمثابة تقييم للأجهزة التنفيذية ومسؤولى المحليات.

وكلف محافظ أسوان بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان مع تعقيمها وتطهيرها، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان فى الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلًا عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية وهو الذى يتوازى مع تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الإتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

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