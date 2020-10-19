رئيس أذربيجان: سيطرنا على 13 قرية في «قره باغ»

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الاثنين، السيطرة على 13 قرية جديدة في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أرمينيا.ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الرئيس الأذربيجاني، قوله: "إن القرى التي تمت السيطرة عليها هي: سلطانلي، وأميرفارلي، وماشانلي، وحسنلي، وعلي كيهانلي، وكوملاك، وحاجلي، وكويرتشينيسيللي، ونيازغولار، وكتشل محمدلي، وشاهفيللي، وحاجي إسماعيلي، وإسحاقلي".واتهم علييف أرمينيا بانتهاك نظام الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها أول أمس، قائلا " إن القوات الأرمنية قصفت بالمدفعية الثقيلة مناطق مأهولة بالسكان ومواقع قتالية لأذربيجان".من جانبها اتهمت وحدات الدفاع التابعة لإقليم قره باغ، القوات الأذربيجانية بانتهاك وقف إطلاق النار واستئناف القصف بالصواريخ والمدفعية على الاتجاهين الشمالي والجنوبي لخط التماس، على الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.وبدأ القتال على خط التماس في قره باغ في 27 سبتمبر، وتتبادل أرمينيا وأذربيجان، الاتهام بالتسبب بإطلاق العنان للأعمال القتالية.وتوصلت أذربيجان وأرمينيا، خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في موسكو بوساطة روسية في العاشر من أكتوبر الجاري، إلى اتفاق حول إعلان وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن لاحقا تبادل الطرفان الاتهامات بخرقه.