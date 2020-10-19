55.7 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والإجمالي 7.5 مليون

تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" عتبة الـ7 ملايين ونصف مليون حالة بعد تسجيل 55 ألفا و722 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت وزارة الصحة -حسبما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الاثنين- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي وصلت إلى 7 ملايين و550 ألفًا و273 شخصًا.وأضافت أن الهند سجلت أيضًا 579 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 114 ألفًا و610 أشخاص.ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 772 ألفا و55 شخصا.وتعاني الهند من أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، حيث أجبر فيروس كورونا العديد من الشركات على الإغلاق، فيما فرضت الحكومة إجراءات صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس في البلاد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.