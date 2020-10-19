1020 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الإثنين أنها سجلت 1020 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما تم الإبلاغ عن 619 حالة خطيرة.وذكرت الوزارة في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات بلغت 2209 حالة بعد تسجيل 19 حالة خلال الساعات السابقة، في حين أن هناك 212 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.