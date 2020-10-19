تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين إن البر الرئيسي للصين سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 أكتوبر، ونفس العدد المسجل في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وذكرت اللجنة أيضا أنه جرى تسجيل 33 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.