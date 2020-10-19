نمو الاقتصاد الصيني بـ9.4 %خلال الربع الثالث

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الإثنين أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 9.4 بالمئة خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.واكتسب الاقتصاد زخما بعد نموه بنسبة 2.3 بالمئة خلال الربع الثاني وذلك بعد انخفاض تاريخي بنسبة 8.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام بسبب تفشي فيروس كورونا.وذكر مكتب الاحصاء الوطني الصيني أنه إجمالا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، فإن الاقتصاد نما بنسبة 7.0 بالمئة.