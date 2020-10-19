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الإثنين 19 أكتوبر 2020 الموافق 02 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: وصول آلاف الجرعات من الأدوية الروسية ضد كورونا لفنزويلا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن روسيا صدرت إلى بلاده آلاف الجرعات من الأدوية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مادورو، في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء الأحد: "وصل من روسيا دواء فافيبيرافير القوي المضاد للفيروسات. ولديه فعالية رائعة جدا في معالجة المرضى من الحالات الحرجة".

وأظهر مادورو علبة لدواء "أفيفافير" الروسي ضد فيروس كورونا والذي تم تصميمه على أساس "فافيبيرافير" الياباني، وذكر: "وصلت من روسيا آلاف الجرعات لإنقاذ حياة الأشخاص".

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن توزيع هذا الدواء لمواطني بلاده سيجري على أساس مجاني.

وسبق أن أعلنت كاراكاس أنها تخوض مفاوضات مع موسكو حول توريد الأدوية الروسية ضد فيروس كورونا المستجد، بينها "أفيفافير" "وكورونافير" و"أريبليفير" إلى فنزويلا.

وفي أوائل أكتوبر الحالي تسلمت السلطات الفنزويلية الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد المرض، وأعلنت كاراكاس أن حوالي ألف شخص في البلاد سيشاركون في الاختبارات السريرية لهذا المصل.

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