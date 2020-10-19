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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: لا وجود لانهيار فى منظومة الأدوية بالبلاد

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:48 ص
بشير اليرماني
بشير اليرماني
وكالات
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نفى المدير العام للصيدلية المركزية في تونس، بشير اليرماني، أن تكون الصيدلية المركزية في حالة انهيار، وذلك ردًا على ما تم تداوله من قبل صيادلة القطاع الخاص في البلاد.

وأكد بشير اليرماني، في حوار مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اهتمام الحكومة بوضعية الصيدلية المركزية، وحرصها على أن تحافظ على دورها في توريد الأدوية وتوفيرها للمواطنين والمستشفيات بأسعار مدعمة.

وتطرق «اليرماني»، خلال الحوار، إلى أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات، وحقيقة الأوضاع المالية الصعبة التي تشكو منها الصيدلية المركزية، مقترحًا جملة من الحلول الكفيلة لإنقاذ هذه المؤسسة حتى تتمكن من القيام بدورها في توفير الأدوية في سوق عالمية تتسم بالاضطراب، وفق تعبيره.

وصرح المسؤول التونسي بأن انخفاض مخزون بعض الأدوية ليس مرتبطًا مباشرة بأداء الصيدلية المركزية، وإنما مرتبط أساسًا بأسباب فنية وعالمية لها صلة بمسألة التزود بها من المزودين العالميين بحكم أن هناك من المزودين من قد صرفوا النظر عن إنتاج بعض الأدوية أو أنهم يواجهون صعوبة في إنتاجها نتيجة نقص المواد الأولية أو غلائها بشكل كبير ما يؤدي إلى حصول اضطراب في التزويد.

وأشار إلى أن سوق الأدوية في العالم يعيش نوعًا من الاضطراب، وهذا يؤثر بشكل مباشر على توفر عدد من الأدوية في تونس، وهذه الإشكالية لا تهم تونس فقط.

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