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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقب تعيينها.. السيرة الذاتية لأول أمرأة فى مجلس الشورى السعودى

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
الدكتورة حنان بنت
الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، أوامر ملكية تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الشورى.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين أول امرأة في منصب رفيع بمجلس الشورى السعودي، حيث نص القرار على تولي الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم بن مطلق الأحمدي، منصب مساعد رئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وأكدت مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن "المجلس يقوم بدور ملموس في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفي صناعة القرار ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية، ومساندة مواقف المملكة دوليا من خلال دوره في تعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

من هي حنان الأحمدي؟

- عينت الأحمدي قبل 7 سنوات في مجلس الشورى السعودي، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة.

- شغلت منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.

- عضو هيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

- شاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

- مستشارة غير متفرغة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007.

- لها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.

- حلت في المركز الثامن بقائمة "أريبيان بيزنس" عام 2014 لأقوى 30 امرأة وأكثرهن تأثيرا في المجتمع السعودي.

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