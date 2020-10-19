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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

عالم: كويكب قد يصطدم مع الأرض قبل يوم من انتخابات الرئاسة الأمريكية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:08 ص
كويكب
كويكب
وكالات
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ذكر عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي المشهور، نيل ديرجاس تايسون، أن كويكبا "بحجم ثلاجة" قد يصطدم مع الأرض في 2 نوفمبر أي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقال تايسون، في تدوينة نشرها الأحد على حسابه في منصة "إنستجرام": "الكويكب 2018VP1، صخرة فضائية بحجم ثلاجة، تندفع نحونا بسرعة تتجاوز 25 ألف ميل في الساعة".

وأضاف تايسون أن "الكويكب قد يسقط على الأرض يوم 2 نوفمبر، قبل يوم من الانتخابات الرئاسية"، وأوضح مع ذلك: "لكنه ليس كبيرا لدرجة تجعله يتسبب في أضرار".

وستجري في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر المقبل انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.

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